Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Yollar kapanınca vatandaşlar araçlarını yol kenarına bıraktı. Yollar otoparka döndü. TEM Otoyolunda yol kenarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar akşam bıraktıkları otomobilleri almaya geldi.
(Görüntülü Haber) Yolda bıraktıkları araçlarını almaya geldiler
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda...
07 Ocak 2017 Cumartesi 12:24
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