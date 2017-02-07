Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü 44 yaşındaki Güneş Gürler yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Serik Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Belek'ten Serik istikametine giden Güneş Gürler'in kullandığı 07 YN 445 plakalı otomobille otogardan çıkan Serkan Can'ın kullandığı 61 S 1537 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güneş Gürler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Güneş Gürler'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Serbest çalıştığı belirtilen Güneş Gürler'in Serik Belediyesi'nin Ak Partili Meclis Üyesi Ömer Gürler'in amcasının oğlu olduğu kaydedildi.
(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü öldü
Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü 44 yaşındaki Güneş Gürler yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Serik Şehirlerarası...
07 Şubat 2017 Salı 11:57
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