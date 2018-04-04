(Görüntülü Haber) Yol verene sertifika, vermeyene ceza

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yaya yollarında yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yazan polis, yol verenlere ise 'yayalara duyarlı sürücü' sertifikası verdi. Kuşadası'nda sürücülerin yayalara duyarlı davranması amacıyla farkındalık projesi hayata geçirildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaya yollarında yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yazarken, yol verenlere ise 'yayalara duyarlı sürücü' sertifikası verdi. Şehir merkezindeki İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçitlerinin öncesi ve sonrasında önlem alan trafik polisleri, yayalara yol veren sürücüleri tebrik etti. Yayalara yol vermeyenlere ise durdurularak ceza yazıldı. Sürücülere, yayalara özellikle yaya yollarında daha duyarlı davranmaları konusunda bilgi verildi. Çalışmayı izleyen vatandaşlar da yol veren sürücüleri alkışlayarak destek verdi. SÜRÜCÜDEN TEPKİ Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama yol vermeyen bir sürücü, kendisine ceza yazmak isteyen polise tepki gösterdi. Adamın yaya yolunda durduğunu, karşıya geçmek istediğini bilmediğini söyleyen sürücü, ehliyetini vermeyeceğini belirtti. Hatasını kabul etmeyen sürücüye tüm itirazlarına karşın ceza kesildi. Kuşadası Trafik Büro Amir vekili Mehmet Gör, ülkede trafikte karşılıklı saygının önemine dikkat çekerek, "Ülkemizde trafik sorunu büyük. Yılda on binlerce kişi hayatını kaybediyor, yüz binlerce insan da sakat kalıyor. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Kuşadası'nda da yayalara yol vermenin eksik olduğunu tespit ettik. Farkındalık yaratmak için bu uygulamayı hayata geçirdik. Yayalara yol veren sürücülere sertifika hazırladık. Onu takdim ediyoruz. Yol vermeyenlere de cezai işlem uyguluyoruz. Trafikte duyarlılığa dikkatleri çekmek istedik" dedi.