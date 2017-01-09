(Görüntülü Haber) Yol genişletme çalışmasında 506 kızılçamın kesilmesine tepki

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 9 kilometrelik Kayaköy Mahallesi'nin yolunun 3 metre genişletilmesi için asırlık 506 kızılçam ağacının kesilmesi, çevrecilerin tepkisi çekti. Çalışmayı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli, "Kayaköy'e 22 metre genişliğinde, karayolu standartlarına uygun alternatif bir ulaşım yolu varken, doğal orman ağaçlarının kesilerek eski 'Nostalji Yolu'nun genişletilmesine 'hayır' diyoruz" dedi. Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi ile Kayaköy Mahallesi arasında yer alan 4 metre genişliğinde ve 9 kilometre uzunluğundaki asfalt yolun, 3 metre daha genişletilmesi için geçen aralık ayının başında ağaç kesimine başlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden talebi üzerine, yol kıyısında kalan 506 kızılçam, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köklerinden kesildi. 5 bin yıllık geçmişe sahip Rum yapılarının bulunduğu, UNESCO tarafından 'Dünya dostluk ve barış köyü' köyü ilan edilen Kayaköy yolunda ağaçların kesilmesi, çevreciler ile bölge sekini vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çevreciler, 'Nostalji Yolu' olarak adlandıran güzergahta, asırlık ağaçların kesilmesini 'kıyım' olarak niteledi. 'KESİM YANLIŞTIR' Kayaköy'e ulaşım için 2 karayolu bulunduğunu aktaran TEMA Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli, ağaç kesimi yapılan yolun karayolu standartlarına uymadığını, 'Nostalji yolu' olarak adlandırıldığını ve doğal ormanlarla çevrili olduğunu söyledi. Kayaköy'e ulaşım için karayolu standartlarına uyan yolun Ovacık Mahallesi üzerinden geçtiğini ve 22 metre genişliğe sahip olduğunu anlatan Tirli, nostalji yolunda yapılan kesimlerin son derece yanlış olduğunu kaydetti. Yolun tamir edilmesine 'Evet' dediklerini belirterek Tirli, "Ancak ağaç kesilerek genişletilmesine 'hayır' diyoruz. Çünkü bu yolun çevresi doğal ormanlarla kaplıydı" diye konuştu. Kayaköy'e gezinti yapmak için giderken ağaçların kesildiğini gören Diyaliz hemşiresi Hafize Altıntop ise çalışmalar başladığında bu denli fazla ağaç kesileceğini düşünmediklerini belirtti. Yolun genişletilmesine karşı olmadığını ancak kesilen ağaçları görünce büyük üzüntü yaşadığını aktaran Altıntop, "Ağaçların kesilmesinden başka alternatif bir çözüm bulunamaz mıydı?" diye sordu. Altıntop, doğal güzelliklerin bu kadar kolay yok edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA Genişletme çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, genişletme çalışmalarının vatandaşlardan gelen talep üzerine başlatıldığını kaydetti. Yolun genişletilmesi için ilk başvurunun 2008 yılında Muğla İl Özel İdaresi tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün yol genişletilmesine yönelik başvurunun uygun olduğuna dair kararı neticesinde, genişletme çalışmalarına başlandığı belirtildi.