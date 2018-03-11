Ersan SAN-İSTANBUL,() YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor.
(Görüntülü Haber) Yoğun sisin etkili olmasıyla bazı vapur seferleri yapılamıyor
Ersan SAN-İSTANBUL,() YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor.
11 Mart 2018 Pazar 14:09
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