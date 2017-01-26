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(Görüntülü Haber) Yoğun sis ve kar sürücüleri zorladı

DENİZLİ- Antalya Karayolu'nda yoğun sis ve tipi halindeki kar yağışı, sürücüleri olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının 25 metreye kadar düştüğü Cankurtaran Mevkii'nde araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Denizli- Antalya Karayolu'nda...

DENİZLİ- Antalya Karayolu'nda yoğun sis ve tipi halindeki kar yağışı, sürücüleri olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının 25 metreye kadar düştüğü Cankurtaran Mevkii'nde araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Denizli- Antalya Karayolu'nda yoğun sis ve tipi halindeki kar yağışı etkili oldu. Cankurtaran Mevkii'nde ve Tavas- Serinhisar yolu arasında, sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda kalırken ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda küçük çaplı kazalar oldu. Trafik ekipleri tarafından bölgede denetimler sürerken, oluşturulan kontrol noktalarında sürücüler dikkatli olunması konusunda uyarıldı. Karayolları ekipleri tarafından güzergah boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

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