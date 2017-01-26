(Görüntülü Haber) Yoğun sis ve kar sürücüleri zorladı
DENİZLİ- Antalya Karayolu'nda yoğun sis ve tipi halindeki kar yağışı, sürücüleri olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının 25 metreye kadar düştüğü Cankurtaran Mevkii'nde araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Denizli- Antalya Karayolu'nda...
26 Ocak 2017 Perşembe 15:44
DENİZLİ- Antalya Karayolu'nda yoğun sis ve tipi halindeki kar yağışı, sürücüleri olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının 25 metreye kadar düştüğü Cankurtaran Mevkii'nde araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Denizli- Antalya Karayolu'nda yoğun sis ve tipi halindeki kar yağışı etkili oldu. Cankurtaran Mevkii'nde ve Tavas- Serinhisar yolu arasında, sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda kalırken ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda küçük çaplı kazalar oldu. Trafik ekipleri tarafından bölgede denetimler sürerken, oluşturulan kontrol noktalarında sürücüler dikkatli olunması konusunda uyarıldı. Karayolları ekipleri tarafından güzergah boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.