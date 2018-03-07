(Görüntülü Haber) Yoğun bakımdaki Afgan gencin son isteği anne ve babasını görmek

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFGANİSTAN'daki iç savaştan kaçıp Afyonkarahisar'a sığınan Bager Mutahari (24), 5 gün önce menenjit hastalığı nedeniyle hastanede yoğun bakıma alındı. Mutahari'nin ailesinin durumdan haberdar olduğunu ancak gelemediğini söyleyen arkadaşı Mohammad Rahim Alimi (24), yoğun bakıma alınmadan önce 'Keşke ölmeden önce annem ve babam yanımda olsaydı' dediğini söyledi. Afganistan'da yaşayan Bager Mutahari, yaklaşık 1 yıl önce iç savaştan kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Afyonkarahisar'a gelen Bager Mutahari, sığınmacı olarak burada yaşamaya başladı. Herhangi bir işte çalışamayan ve çeşitli derneklerin yanı sıra öğrenci değişimi programıyla Afyonkarahisar'daki hemşehrilerinin yardımıyla beslenme ihtiyacını karşılamaya çalışan Mutahari, 5 gün önce rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen Mutahari'ye menenjit teşhisi konuldu. Beslenme bozukluğundan kaynaklandığı belirtilen rahatsızlığı ağırlaşan Mutahari, yoğun bakımda tedaviye alındı. AİLESİ TÜRKİYE'YE GELEMİYOR Afyonkarahisar'a geldiğinde Bager Mutahari ile tanışan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Afgan Mohammad Rahim Alimi, arkadaşını hastanede yalnız bırakmadı. Yoğun bakıma alınmadan önce Mutahari ile konuştuğunu söyleyen Alimi, arkadaşının ailesinin durumdan haberdar olduğunu ancak Türkiye'ye gelemediklerini anlattı. 'ANNE VE BABASI AFGANİSTAN'DA YAŞIYOR' Arkadaşının son nefesini vermeden anne ve babasını görmek isteğini kendisine söylediğini kaydeden Mohammad Rahim Alimi, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Alimi, "Yaklaşık 1 yıl önce Afyonkarahisar'a geldi ve kendisiyle o zaman tanışmıştık. Sık sık bir araya gelip sohbet ediyorduk. Bir anda rahatsızlandı ve hastaneye getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapıldı ve oradaki doktor ailesine bilgi vermemizi söyledi. Hastayı kaybetme durumunda sorumluluk alamayacaklarını ifade etti. Fakat ailesi burada yok. Anne ve babası Afganistan'da yaşıyor. Burada bizden başka kimsesi yok. Acildeki tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. 5 gündür yoğun bakımda. Yoğun bakıma alınmadan önce bana anne ve babasını görmek istediğini söyledi. Hatta, 'Son nefesimde annem ve babam yanımda olsun istiyorum' dedi" dedi. 'CUMHURBAŞKANIMIZ YARDIM ETSİN' Mutahari'nin anne ve babasını görmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediklerini vurgulayan Mohammad Rahim Alimi, "Mutahari, annesi ve babasını son nefesinde görmek istiyor. Devlet büyüklerimize ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; Bager Mutahari'ye yardım edin. Annesini ve babasını görmesini sağlayın. Lütfen anne ve babasını buraya getirsinler. Mutahari'nin tek isteği anne ve babasını görmek" diye konuştu. 'ANNE VE BABASINA SÖYLEDİK' Bager Mutahiri'nin anne ve babasının Türkiye'ye gelmesi için nereye, nasıl başvuru yapacaklarını bilmediklerini aktaran Alimi, anne ve babanın durumdan haberdar olduğunu ve çok üzüldüğünü anlattı. Alimi, "Daha önce anne, babasına söylememiştik. Fakat yoğun bakıma alınınca söylemek durumunda kaldık" dedi. SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞIYOR Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi göğüs cerrahisi uzmanı Mehmet Duran, Bager Mutahari'nin 5 gün önce beslenme bozukluğu şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi. Mutahari'nin sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydeden Duran, şöyle dedi: "Uzun süre beslenme sorunu yaşamış. Bir veya iki aydır beslenmesinde ciddi problem varmış. Acil duruma geldiğinde genel durum bozukluğu vardı. Hastamız şu an itibariyle yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına bağlı şekilde yatıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzman doktorumuz hastamızı takip ediyor."