(Görüntülü Haber) Yılmaz Tezcan: Türkiye, uyuşturucu geçişinde hedef ve kavşak

TBMM Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tezcan, Türkiye'nin, uyuşturucu ticaretinde hedef ve önemli bir kavşak olduğunu söyledi. TBMM Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Gaziantep'te bilgilendirme toplantısı yaptı. Gaziantep Valiliği'ndeki toplantıya; Vali Ali Yerlikaya, komisyonun Başkanvekili ve Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ve komisyon üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Yılmaz Tezcan, Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle uyuşturucu madde geçişlerinden hedef bir ülke haline geldiğini belirtti. Yılmaz Tezcan, şöyle dedi: "Türkiye bu noktada çok önemli ve hedef bir ülke haline gelmiş, kavşak bir ülke haline gelmiş. Doğudan batıya, batıdan da doğuya gerek doğal uyuşturucu maddelerin geçiş noktası, gerekse batıdan sentetik uyuşturucuların geçişi sırasında Türkiye çok ciddi bir hedef ve kavşak bir ülkedir. Malum biliyorsunuz, istikrarın olmadığı ülkelerde, terörün kol gezdiği ülkeler, bazen de bazılarının gidip barış getireceğiz diye o ülkelere gittiklerinde, barışın değil de terörün daha da hızlandığını, özellikle dünyada uyuşturucu madde, afyon türevi, esrar türevi yüzde 95'ten fazlasının Afganistan'dan batıya doğru aktığını düşünürsek, terörün her türlüsünü ne kadar millete ve insanlığa zararlı olduğunu görüyoruz." Dünyadaki en büyük 3'üncü finansın uyuşturucu madde kaçakçılığı olduğun ifade eden Tezcan, "Uyuşturucu ile mücadelede adeta dünyada petrol ve silah kaçakçılığının, silah ticaretinin ne kadar yüksek meblağlarda olduğunu düşündüğünüzde uyuşturucu madde kaçakçılığının, uyuşturucu maddeyle ilgili finansmanında dünyada 2016 yılı itibariyle 1.4 trilyon dolar civarından olduğu söyleniyor. Bu raporlarda da geçiyor demekki dünyada 3'üncü büyük finans kaynağı ve bununla mücadele çok önemli ve çok zor" diye konuştu. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise kentteki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlatacaklarını söyledi.