İstanbul'da trafik yüzde 1.... Haber-Kamera: Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul İstanbul'da 2018'in ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.
(Görüntülü Haber) Yılın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da trafik yüzde 1.... Haber-Kamera: Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul İstanbul'da 2018'in ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00...
01 Ocak 2018 Pazartesi 11:14
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