(Görüntülü Haber) Yılın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da trafik yüzde 1.... Haber-Kamera: Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul İstanbul'da 2018'in ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.