(Görüntülü Haber) Yıldırım, 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' Ödül Töreninde konuştu
24 Aralık 2016 Cumartesi 19:17
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