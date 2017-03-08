(Görüntülü Haber) Yıldırım; Evette bereket vardır, hayırdan hayır gelmez (4)

"KILIÇDAROĞLU'NU SİZE HAVALE EDİYORUM" Başbakan Binali Yıldırım, Bergama'dan sonra Aliağa Enka Spor Salonu'nda, STK üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Spor salonunun duvarlarında seçim sloganlarının yanı sıra üzeride Ömer Halisdemir ile Fethi Sekin'in fotoğraflarının bulunduğu 'vatan size minnettar' yazılı pankartlar yer aldı. Tribünleri dolduran vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir kararlı evet diyor. Terör örgütlerini bir daha gelmemek üzere yok etmeye kararlıyız. Türkiye inşa etmenini onuruyla buradayız" dedi. "AK PARTİ MİLAT OLDU" AK Parti döneminin Türkiye siyasi hayatında önemli milat olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemiz için milletimiz için gençlerimiz geleceğimiz için yeni bir yolculuğa çıktık. Bizlere çağ açıp çağ kapatan sultana Fatihin nesliyiz. Dünya hızla değişiyor. Bu değişime duyarsız kalanların ayakta durma şansları yoktur. 80 model bir darbe anayasasıyla Türkiye'nin bu değişimi gerçekleştirmesi imkansızdır. 16 Nisan yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş olacak" dedi. "SEÇİMLERDE ANAYASA SÖZÜ VERİLDİ" Seçimlerde meydanlarda millete yeni bir anayasa sözü verildiğini de ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Sadece biz vermedik bütün siyasi partiler aynı sözü verdi. O partiler sözü verenler, ana muhalefet partisi, HDP bölücü parti bugün bu 80 model ikide bir yolda kalan bu anayasaya o kadar çok sahip çıkıyorlar ki insanın aklı şaşıyor. Çekilen sıkıntılar hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Demokrasinin gelişmesi daha da ülkenin büyümesi için yetersiz kalıyor. Türkiye'yi yönetmek cesarete işi sayıldı. Merhum Adnan Menderes göreve geldiğinde 'kefeni giyerek geldim' demedi mi? Turgut Özal 'kefen giydim' demedi mi? Recep Tayyip Erdoğan 'kefeni giydim bu yola çıktım' demedi mi ? Bu sistem Adnan Menderes'i idama götürdü. Turgut Özal'ın başına neler geldi biliyoruz. Medya işadamlarının bir araya gelmesiyle onların baskısıyla Necmettin Erbakan başbakanlıktan indirilip, partisi kapatılmadı mı? 17- 25 Aralık'ta kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı vatan hainliğiyle suçlamadılar mı? Yargı eliyle Türkiye'nin en büyük partisini Ak Parti'yi kapatmaya teşebbüs etmediler mı?" dedi. "BU SEFER KOLAY DEĞİL DEDİK" 15 Temmuz darbe girişimine değinen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "FETÖ'cü hainler meclisi bombalayıp canımıza kastetmediler mi? Bizler o gece meydanlardaydık. İzmir meydanlardaydı. Bu vesayet odakları mevcut sistemin devamını neden istiyor biliyor musunuz? Bunların iktidar olma şansları, milletin kalbine girme şansları hiç ama hiç yok. Acaba nereden bir fırsat çıksa da biz de iktidarın bir tarafından tutuversek, tarih boyunca hep böyle oldu. O Pelsinvanya'daki terörist başı gelecek hesabını da verecek. Gelecek hiç merak etmeyin. Başbakan asmak hükümeti alaşağı etmek, böylece hak etmediği iktidarı ele geçirmek bunların alışkanlığı haline gelmiş. Kendi çıkarlarını ayrıcalıklarını yine devam ettirmek istiyorlar. Vesayetçilerin tehdide pabuç bırakmadığımız için iktidardayız." MHP'YE TEŞEKKÜR Anayasa değişikliğini birlikte yaptıkları MHP'ye de konuşmasında yer veren Başbakan Binali Yıldırım, "MHP, 'önce memleketim ve milletim' dedi. AK Parti'yle beraber onurlu bu değişikliği yaptık. Burada MHP'ye onun Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Bölücü teröristler diyor ki 'evet çıkarsa biz biteriz.' Evet çıkacak siz de biteceksiniz. PKK, DEAŞ, FETÖ, bunların alayı hayır kampanyası yapıyor. Bunlara bir de Avrupa ülkeleri de katıldı. Hayır onların olsun, bize evet yeter. Millet yeter bize, bu asil Türk milleti yeter. Türkiye artık zaman kaybetmesin" dedi. "GÜNAYDIN UYAN DA BALIĞA GİDELİM" Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştiren Başbakan Yıldırım, "Televizyonların başına geçip ahkam kesiyor. Adam değişikliği okumamış bile. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Söyleyene değil söyletene bak. Günlerdir bunu anlatıyoruz. İşte Kılıçdaroğlu bu dediğin sebepten dolayı bu anayasa değişmesi gerekir. Tam da senin dediğini yapıyoruz. Günaydın uyan da balığa gidelim, daha neye hayır dediğini bilmiyor. Bilmediği gibi dersine de çalışmıyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanının düştüğü durum bu. Allah yardım etsin. Kılıçdaroğlu'nu size havale ediyorum, siz sandıkta gereğini yaparsınız" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, konşumasından sonra tribünlerden kendisini çağıran gençlerin yanına giderek iki kolunu onlara doğru açtı ve objektiflmere poz verdi. Başbakan Yıldırım, tribünlerden sarkıtılan bir erkek çocuğunu da omuzlarına aldı. Binali Yıldırım, açıklamalarının ardından helikopterle havaalanından, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti. Taylan YILDIRIM- Evren KASIRGA / İZMİR ()