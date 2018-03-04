(Görüntülü Haber) Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ak Parti Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti. Raco'yu da ele geçirdiler, Afrin'e doğru hızla ilerliyorlar" dedi. Yıldırım, "Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha güzel. Huylarıyla, duruşlarıyla hele hele 15 Temmuz'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçaklara teslim etmeyen Muğlalı kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'ya uçakla geldi. Dalaman Havalimanı'na inen uçaktan helikoptere geçen Başbakan Yıldırım daha sonra, Menteşe ilçesindeki Muğla Atatürk Stadyumu'na indi ve helikopterden parti otobüsüne geçti. Başbakan Yıldırım, vatandaşların sevgi gösterileri arasında kongrenin yapılacağı salona ulaştı. Ak Parti Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nin yapıldığı Mentee Spor Salonu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafları asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafının da yer aldığı; üstünde, '15 Temmuz karanlık geceden aydınlık sabaha' yazılı pankart dikkat çekti. "Sizin sayenizde gururluyuz, sizin sayenizde kadroluyuz, hoş geldiniz Başbakanım', 'Küçük şehrin büyük hikayesi' ve 'Büyük dönüşüm' yazılı pankartlar da yer aldı. Salonda 'Muğla'nın AK kadınları sefere hazır', 'Büyük dönüşüm kutlu gelecek' pankartları açıldı. Partili gençlerin askeri tişört giyerek "Ne mutlu Türküm diyene" sloganı atması alkış aldı. Seçime AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz tek aday olarak girdi. 'ASLAN MEHMETÇİK RACO'YU DA ELE GEÇİRDİLER AFRİN'E DOĞRU HIZLA İLERLİYOR' Başbakan Yıldırım, kongre salonuna girmeden önce salon önünde toplanan yüzlerce kişiye seslendi. Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Afrika ziyaretinde bulunduğunu hatırlatarak, Muğla'ya ve Manisa'ya kendisinin gitmeyi planladığını, ancak yoğun programı nedeniyle bu görevi kendisine verdiğini anlattı. Başbakan, "Ben Cumhurbaşkanımızın namına buradayım" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'nın Türkiye'nin mermer yataklarının merkezi olduğunu ormanlık alanları ilçenin yüzde 62'sini oluşturduğunu, turizmin ve balıkçılığı merkezi konumundaki ilin Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip olduğunu vurgulayarak, "Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha güzel. Huylarıyla duruşlarıyla hele hele 15 Temmuz'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçaklara teslim etmeyen Muğlalı kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İçerde buradan daha fazla arkadaşınız var. Maalesef en büyük kapalı salonu yaptık ama yine de yetmiyor. Artık sokaklara, meydanlara taştık. Şurada hemen stadyumdan buraya gelinceye kadar sokaklarda vatandaşlarımız sevgi gösterisinde bulunuyor. Bu bizim için en büyük armağandır. Milletin sevgisini, desteğini görmek bizim için şereflerin payelerin en güzelidir. Sağolun var olun, Allah'a emanet olun. Buraya gelemeyen ve bahçenin öbür tarafında bulunanlara da selamlarımı gönderiyorum. Güzel müjdelerimizi vereceğiz. Heyecanınız o kadar yüksek ki soğuk da vız gelir yağmur da vız gelir" dedi. Binali Yıldırım, "Muğla'dan, yiğitler diyarından Afrin'deki kahramanlarımıza bir selam gönderelim mi? Sekiz şehidimiz var ama aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti. Raco'yu da ele geçirdiler, Afrin'e doğru hızla ilerliyorlar. Cumhurbaşkanımızın size çok selamı var, kucak dolusu selamı var. Sizlerin de selamını 'Başım gözüm üstüne' diyerek Cumhurbaşkanımıza yarın ileteceğim" diye konuştu.