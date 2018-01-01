(Görüntülü Haber) Yılbaşının kazananları çiğköfteciler

Hasan DEMİRBAŞ -Emrah GÜL ANTALYA, () ANTALYA'da çiğköfte satışı yapan Yılmaz Tunçdemir, yılbaşı akşamı normalin 3 katı fazla satış yaptıklarını söyledi. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında çiğköfte de yerini aldı. Yeni yıl akşamları sofraları meyve, çerez ve pastalar süslerken son yıllarda çiğköfte de masaları süsler oldu. Antalya'da Konyaaltı Caddesi'nde hazır çiğköfte satan Yılmaz Tunçdemir, 2017 yılının son gününün kendileri için çok güzel geçtiğini söyledi. Rekor seviyede çiğköfte sattıklarını anlatan Tunçdemir, Normal günlere göre çok daha fazla talep vardı. Ortalama 25- 30 kilo satış yaparken dün akşam 90 kilo satışımız oldu. Daha çok çocukların isteği üzerine aileler satın oluyor. Vatandaşlar dükkanda yemekten ise dün evlerine sipariş verdi dedi.