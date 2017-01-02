Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul Yılbaşı gecesi, terör saldırısına uğrayan eğlence mekanında incelemeler devam ediyor. 39 kişinin şehit olduğu, 60 kişinin yaralandığı Reina'da polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Yılbaşı gecesi terör saldırısına uğrayan eğlence mekanında incelemeler devam ediyor
Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul Yılbaşı gecesi, terör saldırısına uğrayan eğlence mekanında incelemeler devam ediyor. 39 kişinin şehit olduğu, 60 kişinin yaralandığı Reina'da polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
02 Ocak 2017 Pazartesi 09:17
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