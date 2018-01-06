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(Görüntülü Haber) Yıkımın devam ettiği nakliyeciler sitesinin havadan görüntüleri (1)

17 iş yerinin yıkımı konusunda anlaşılmıştı ancak yıkım diğer dükkanlarda da yapılmaya başlandı. Bazı iş yeri sahipleri ile işçiler duruma tepki gösterdi. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Haber-Kamera:...

17 iş yerinin yıkımı konusunda anlaşılmıştı ancak yıkım diğer dükkanlarda da yapılmaya başlandı. Bazı iş yeri sahipleri ile işçiler duruma tepki gösterdi. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ İstanbul Zeytinburnu'nda yıkımın devam ettiği Nakliyeciler Sitesi havadan görüntülendi. Zeytinburnu'nda 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR'larla kapattı. Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlanmış ve 17 boş dükkanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Öğle saatlerine doğru sitenin 1. sokağında yıkıma devam kararı alındı. Kepçelerle dükkanların yıkımına devam edildi. Bunun üzerine dükkan sahipleri acele bir şekilde dükkanlarını boşalttı. Ofislerdeki büro araç gereçleri ve ambarlarında bulunan malzemeleri kiraladıkları kamyonlara doldurarak götürdü. Park halinde bulunan araçlarda çekicilere konularak götürüldü. Bazı dükkan sahibi ve işçiler duruma tepki gösterdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Nakliyeciler Sitesinde yıkım devam ediyor.

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