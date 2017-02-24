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(Görüntülü Haber) Yıkımı önlemek için kendilerini iş makinelerinin önüne attılar

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da eski köy garajında gece yıkım çalışması yapılırken, ilçe ve köylere sefer yapan minibüs şoförleri kendilerini iş makinelerinin önüne atarak engellemeye çalıştı. Malatya’nın merkez Battalgazi...

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da eski köy garajında gece yıkım çalışması yapılırken, ilçe ve köylere sefer yapan minibüs şoförleri kendilerini iş makinelerinin önüne atarak engellemeye çalıştı. Malatya’nın merkez Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi'nde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyle sattığı Eski Köy Garajı'nda dün gece yıkım çalışması başlatıldı. Bunu haber alan ilçe köylere sefer yapan minibüs sahipleri ve şoförleri, yıkımı engellemek için harekete geçti. Kendilerini yıkım için gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin önüne atan şoförler, "Biz 15 Temmuz darbe girişiminde tankların önüne yattık. Şimdi iş makinelerinin önüne yatarız. Biz ekmeğimizin peşindeyiz biz FETÖ’cü terörist değiliz" diyerek tepki gösterdi. Olayların tırmanması üzerine bölgeye gelen Dolmuşçular ve Servisçiler Derneği Başkanı Mesut İnce, eylemcileri ikna etmeye çalıştı. Yıkımı engellemek için iş makinelerine bayrak asan ve önlerine yatan eylemciler, "Buradan cesedimiz çıkar" diye direndi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis ekiplerinin müdahalesiyle eylemciler yaklaşık bir saat süren çabayla eylemcileri bölgeden uzaklaştırdı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin dozer ve kepçeleri yıkımı başlattı.

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