(Görüntülü Haber) Yıkım yapan iş makinesi devrildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() ANTALYA'da bir binada yıkım yapan iş makinesi devrildi. Kazada şans eseri kimse yaralanamadı. Olay saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Caddesi, Çallı Emniyet Müdürlüğü yanındaki kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 8 katlı binada meydana geldi. Özel bir firma tarafından bir haftadır yıkımına devam edilen binanın 2'nci katındaki çalışmalara bugün paletli iş makinesi de katıldı. Yapısı çürük olan binada molozları temizleyen iş makinesi büyük gürültüyle devrildi. Ters dönen iş makinesinin operatörü kazadan yara alamadan kurtuldu. İş makinesi vinç tarafından kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.