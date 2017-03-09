(Görüntülü Haber) YGS öncesi halay çekerek stres attılar

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat,()-TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören öğrenciler, pazar günü gerçekleşecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Park vadi mesire alanında düzenlenen programa Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Çimen ve Halk Eğitim Merkezi'nde ücretsiz YGS kurslarına katılan 180 öğrenci katıldı. Öğrenciler programda çalan müzik eşliğinde halay çekip, oyunlar oynayarak YGS öncesi eğlenceli dakikalar geçirdi. Burada konuşan Kaymakam Bülent Karacan, "Bizler de bu yollardan geçtik. Hayatınızın en önemli sınavı olduğunu bilin. Bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerektiğini mutlaka bilin. Bir yılınızı hiç yaşanmamış sayın. Ama ondan sonra bitin ömrünüz sizin oluyor" dedi. Halk Eğitim Merkezi'nin ücretsiz kurslarının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ise, "Bugün bakıyorum, Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hükümetimizden razı olsun. Gençlerimize, maddi imkanı olmayan kardeşlerimize devlet kurumu olan Halk Eğitim Müdürlüğü'nde böyle bir imkan sunmuş. Burada size fedakarlıkla bu imkanları sunan, daha kaliteli eğitim vermek için uğraşan Halk Eğitim Merkezi müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu bir fedakarlıkla yürüyor emin olun. Sizler fedakarlık yapıyorsunuz ama size hizmet getirenler de fedakarlık yapıyorlar" diye konuştu. Programda çalan müzik eşliğinde öğrenciler halaylar çekerek eğlendi.