(Görüntülü Haber) 'Yetkisiz iş takipçileri gümrük memurunu rüşvete alıştırıyor'

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, yetkisiz kişilerin gümrüklerde iş takibi yaparken, memurları bahşiş adı altında rüşvete alıştırdığını daha sonra kaçak işler yaptırmaya çalıştırdıklarını söyledi. Gümrük müşavirlerinin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için düzenlenen toplantı, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü binasında yapıldı. Toplantıya liman gümrük müdürleri, Gümrük Müşavirleri Derneği üyeleri ile iş adamları katıldı. Burada konuşan Ali Aygün, yetkisiz kişilerin iş takibi yapması sonucu sorunlar yaşadıklarına dikkat çekti. Gümrüklerde rüşvetin önüne geçilebilmesi için konunun tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğine inandığını belirten Aygün şöyle konuştu: "Özellikle gümrük müşavirlerimizden, işadamlarımızdan belli taleplerimiz var. Taleplerimizin temelinde şu sıkıntı yatıyor. Yetkisiz iş takibi, yani gümrük müşaviri ve müşavir yardımcısı arkadaşlarımız, dirsek çürütüyorlar, emek veriyorlar sınavlara giriyorlar. Bunun sonucu olarak da beyin kalitesi olarak mesleğinde uzmanlaşma anlamında ciddi bir kaliteyi yakalıyorlar. Ancak yetkisiz kişilerin gümrük müdürlüklerimizde iş takibi yapmaya başlamasıyla birlikte bu kalite ve çıta bir anda yerlerde sürünmeye başlıyor. Bu sorunun neticesinde başka sıkıntılarda ortaya çıkıyor. Bu tip insanlar bizim memurlarımıza bahşiş adı altında rüşvet vermeye de çalışıyorlar. Ondan sonra buna alıştırıyor, arkasından kaçak işler yaptırmaya çalışıyor, memuru baştan çıkarmaya çalışıyor. Bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Ancak, Gümrük Ticaret Bakanlığı yetkili gümrük müşaviri ve müşavir yardımcısı arkadaşlarımız ve işadamlarımızın işbirliği ile engelleyebiliriz."