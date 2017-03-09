(Görüntülü Haber) Yeşim Salkım'dan Ajda Pekkan’a yaş göndermesi

Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-EDİRNE’de, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında sahneye çıkan Yeşim Salkım, kendisini izlemeye gelen gençlere, "Siz doğduğunuzda ben albüm çıkarmıştım. Ben Ajda kadar olmasa da yaşım var" dedi. Edirne Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde Yeşil Salkım ve Tuğba Yurt konserleri düzenledi. Yağmur altında başlayan konserde sahneye ilk Tuğba Yurt çıktı. Yurt, sevilen şarkılarını söylemesinin ardından yerini Yeşim Salkım’a bıraktı. Siyah pullu elbiseyle sahneye çıkan Salkım, söylediği şarkılarla sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Yeşim Salkım, konser arasında kendisini izlemeye gelen genç hayranlarına, "Aranızda 1990 doğumlu var mı? Siz doğduğunuzda ben yeni albüm çıkarmıştım. Ajda kadar olmasa da yaşım var" diyerek, Ajda Pekkan’a yaş göndermesi yaptı. Salkım, sahneye çağırdığı Roman kızıyla göbek atarak oynadı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konser sonunda Salkım, kentin ünlü tava ciğerini de yedi.