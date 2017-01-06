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(Görüntülü Haber) Yeşilköy'de haç çıkarma töreni

İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL () - HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Kiliseye sabah saatlerinden...

İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL () - HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde Yeşilköy İskelesi'ne doğru yürüdü. bHaç çıkarma töreni Metropolit Derkon Apostol tarafından yönetildi. Tören, Derkon'un haçı denize atmasıyla başladı. Daha sonra haçın atılmasını teknelerde bekleyenler denize atlarken, sudaki haça ilk ulaşan Yorgo Erkek oldu. Erkek, yaptığı açıklamada "Geçen sene çok kötü bir seneydi. Umarım bu sene ailem adına kendim adına ve ülkem adına iyi geçer" dedi.

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