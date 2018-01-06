(Görüntülü Haber) Yeşilköy'de denizden haç çıkarma töreni

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Kiliseye gelen ziyaretçiler, düzenlenen ayinin ardından cemaat ve din adamları ile birlikte Yeşilköy iskelesi'ne doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni haçın denize atmasıyla başladı. Haçın denize atılmasıyla beraber tekendekiler denize atladı. Sudaki haça ilk ulaşan Amerika'da New York Üniversitesi (NYU Basketball) basketbol takımında oynayan Mario Zimaridis oldu. Zimaridis, " İlk başta su çok soğuk geldi. Sonra haçı aldım. Mutluyum. Seneye de katılırız artık" diye konuştu.