(Görüntülü Haber) Yeşilırmak’ta kedi kurtarma operasyonu

Sinan HARMANCI / AMASYA, () - AMASYA’da Yeşilırmak’a düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Amasya'nın Gökmedrese Mahallesi’nde Yeşilırmak’a düşen kediyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen İtfaiye ekibi Yeşilırmak’a yangın merdiveni uzatarak ağacın üzerinde bekleyen kediye ulaşmaya çalıştı. İtfaiye ekibinin ilk müdahalesinde kendini suya bırakan kedi, uzun bir süre kıyıya çıkabilmek için yüzmeye çalıştı. Kenara kadar gelen kediye itfaiye ekipleri yangın merdivenini uzattı. Patileriyle tırmanmaya çalışsa da merdivene çıkamayan kediyi, eldiven takmış itfaiye eri inerek aldı. Çıkarılıp yola bırakılan kedi, hızla kaçarak gözden kayboldu.