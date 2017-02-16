(Görüntülü Haber) Yerleşik yabancılara Türkçe eğitimi

Ahmet ACAR/KAŞ, () ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde yerleşik yabancılara Türkçe eğitimi verilmeye başladı. Kaş merkezi ve Kalkan başta olmak üzere ilçeye bağlı mahallelerde 2 binden fazla yerleşik yabancı yaşıyor. Sayı olarak ilk sırada İngilizler, ikinci sırada Almanlar yer alırken, Hollanda, Fransa, İtalya, Kanada, Polonya, Belçika ve Rusya gibi birçok ülkeden gelen yabancılar ilçede yaşamını sürdürüyor. Yerleşik yabancıların topluma uyumunu sağlamak, yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 10 yıldır Türkçe kursları düzenleniyor. Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği ve 2011 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Dil Ödülünü kazanan kurslarda bugüne kadar yaklaşık 600 yerleşik yabancıya Türkçe öğretildi. Ekim ayında başlayıp haziran ortasına kadar süren kurslarda Türkçe okuma yazma, konuşma egzersizleri yapılıyor ve kısa şarkılar öğretiliyor. Haftada 6 saat eğitim verilirken bu yıl dört kurda toplam 60 yabancı kursa katıldı. Kurslarda yıl boyunca toplam 120-160 saat arası Türkçe eğitimi verilirken, bahar aylarında resmi dairelere ziyaret yapılarak, pazar ve köy gezileri düzenlenerek pratik Türkçe eğitimi yapılıyor. Kursları İngilizce öğretmenleri Hatice Göktaş ve Eylem Ercan ile Türkçe öğretmeni Aydın Duman veriyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk, "Kaş ve çevresinde yaklaşık 2 bini aşkın yabancı yaşamakta. Kendilerini 'Yeni Kaşlılar' olarak adlandırıyoruz. 10 yıldır yabancılara Türkçe öğretmek için kurslar düzenliyoruz. Bunların sonunda 600'e yakın yabancıya, hemşehrimize Türkçe öğrettik" dedi. Kursiyerlerden İngiliz Kate Toope, "10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum. Komşularla, arkadaşlarla sohbet etmek istiyorum. Onun için buraya geliyorum, Türkçe öğrenmek için" diye konuştu. Ukraynalı Tetiane Gohsova, Türkiye'yi ve Kaş'ı sevdiğini belirterek, öğrenci olduğunu ve Türkçe öğretmen istediğini anlattı. Alman Rita Shuman, "Kaş Çerçiler'de oturuyorum. Komşularımın hepsi Türk. Benim için Türkçe öğrenmek çok önemli. Öğrenmek için Halk Eğitim Merkezi'ne gittim. Birkaç kursa katıldım. Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ederim" dedi. Fransız Paul Moisson da ilçede geçen yıl restoran açtığını kaydederken, müşterilerle konuşmak için Türkçe öğrendiğini anlattı.