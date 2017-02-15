(Görüntülü Haber) Yerleşik yabancılar Türkçe öğreniyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yaşayan 40 yabancıya Türkçe eğitimi veriliyor. Çoğunluğu Ruslardan oluşan yerleşik yabancılara 3 aylık kursta Türkçe konuşma, okuma ve yazma öğretilecek. Alanya'nın yabancıların en fazla ikamet ettiği Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yabancılar için Türkçe eğitimi başlatıldı. Alanya Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğindeki kurs kapsamında 40 yabancıya Türkçe öğretiliyor. Mahmutlar Kütüphanesi ve El Sanatları Atölyesi'ndeki kursta katılımcılara 3 ay Türkçe konuşma, okuma ve yazma eğitimi verilecek. Kursa 3 İran, 2 Kazakistan, 1 Beyaz Rusya ve 34 Rus vatandaşı katılıyor. Kurs hakkında bilgi veren eğitmen İsmet Koplay, kursiyerlerin 19 Aralık 2016 tarihinde başlayan kursta büyük aşama kaydettiğini belirtirken, 10 Mart tarihinde sona erecek kurstan Türkçeyi öğrenmiş olarak ayrılacaklarını söyledi. Koplay, kursiyerlerin kısa sürede konuşulanları anlamaya ve cevap vermeye başladıklarını da aktardı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçede yerleşik yabancılarla bir bütün olarak hareket ettiklerini kaydetti. Yerleşik yabancıların Alanya'nın ayrılmaz bir olgusu olduğunu anlatan Başkan Yücel, "Her söze başladığımda 'Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Alanya'dır' derim. Çünkü Alanya çok dilli, çok dinli, çok medeniyetli ve birçok ideolojinin birleştiği bir kültür şehirdir. 79 milletten insanın yaşadığı, 99 ülkeden de insanların ziyaret ettiği, ülkemizin de hemen hemen her ilinden insanların ikamet ettiği, sivil toplum örgütleriyle güçlendirilmiş bir şehrimiz var" diye konuştu. Yerleşik yabancıların yoğunlukla yaşadığı bölgede Türkçe dersleri verdiklerini aktaran Başkan Yücel, "Çok iyi katılım var. Kursiyerlerde çok iyi Türkçe öğrenme hırsı var, aşırı derecede talep var" dedi.