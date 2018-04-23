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(Görüntülü Haber) Yerleşik Ruslar ve çocuklarından 23 Nisan'a özel klip

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik Ruslar ve çocuklarının rol aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip çekildi. Manavgat'ta yerleşik yaşayan Ruslar ve çocukları 23 Nisan...

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik Ruslar ve çocuklarının rol aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip çekildi. Manavgat'ta yerleşik yaşayan Ruslar ve çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip çekti. Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) organizasyonunda Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle Side Antik Kenti doğu metropolünde gerçekleşen klipte 25 çocuk ve 10 kadın rol aldı. Side'de tarihi hastane binasının yanında ve laleler içinde çekilen klipte Rusların meşhur çocuk şarkılarından 'Her zaman güneş olsun- Solnechny krug'u seslendirildi. Klibin sonunda çocuklar parçanın son dörtlüğünü Türkçe okudu. MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, Manavgat'ta yerleşik yabancı Ruslar ve Rus gelinlerle çocuklarının yer aldığı klibin amacının, çocuklara verilen değeri bir kez daha göstermek olduğunu söyledi.

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