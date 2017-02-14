(Görüntülü Haber) Yerleşik Norveçlilerden hasta çocuklara bez bebek

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yaşayan Norveçli Maja Kjönö ve Anne Grethe, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara kendi hazırladıkları bez bebekleri dağıttı. Norveçli 50 yaşındaki Maja Kjönö ve 52 yaşındaki Anne Grethe, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için yaklaşık 100 bez bebek hazırladı. Hastaneyi ziyaret eden Kjönö ve Grethe, bez bebekleri, çocuk servisinde yatarak tedavi gören çocuklara dağıttı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren Norveçlilere hasta yakınları teşekkür etti. NORVEÇ'TE ÇOK POPÜLER Norveçli Kjönö, bu hediyelerin ülkelerinde çok popüler olduğunu belirterek, hastanelerde dağıtıldığını söyledi. Kjönö, "Biz bu faaliyeti Norveç'te gördük. Bu alışkanlığın Alanya'da da yapılabileceği algısı oluştu. Biz de 'Neden bunu Alanya'da yapmayalım?' dedik ve harekete geçtik" dedi. 'DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞACAĞIZ' Bez bebekleri tamamen gönüllülük usulüyle hazırladıklarını anlatan Maja Kjönö şunları söyledi: "Bu işle ilgili çocukların ve insanların mutlu olacağı bir atmosfer planladık. Küçük çocuklara hediyeler vererek yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Ben 2, arkadaşım ise 5 yıldır Alanya'da yaşıyor. Ülkemizdeki bu fikri burada da yaşatmak istedik. Bu yüzden önce Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapmayı planladık. Sosyal ağlar aracılığıyla diğer gönüllü insanlarla da iletişim içerisinde olup, bu fikri daha da yaymayı planlıyoruz. Daha çok kişiye ulaşıp daha çok çocuğu sevindirmek istiyoruz." 'SEVGİNİN IRKI, DİLİ, YAŞI YOKTUR' Örnek davranıştan dolayı 'sevgi elçileri' olarak nitelendirdiği Norveçlilere teşekkür eden hastane yöneticisi Dr. Tevfik Yazan, "Sevginin ırkı, dili, yaşı olmadığını bize bir kez daha gösteren bu iki hanımefendiye hastane olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemizin minik misafirlerinin yüzlerini güldürmeleri bizleri de mutlu etmiştir. Bu tür etkinliklerin herkese örnek olmasını dilerim" dedi.