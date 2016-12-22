Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Yeniköy'de dün karaya oturan Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
(Görüntülü Haber) YENİKÖY'DE KARAYA OTURAN KURU YÜK GEMİSİNİN KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI (1)
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Yeniköy'de dün karaya oturan Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
22 Aralık 2016 Perşembe 09:32
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