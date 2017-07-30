Ümit TÜRK / İstanbul Saadet Partisi, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla bugün Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenliyor. Mitingte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH Genel Başkanvekili Hüseyin Oruç, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Hukuçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı konuşma yapacak. 17.00'da başlaması planlanan mitinge partililer ve vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla gelmeye başladı. Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Miting alanında kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturuldu.
(Görüntülü Haber) Yenikapı’da "Büyük Kudüs" mitingi (1)
Ümit TÜRK / İstanbul Saadet Partisi, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla bugün Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenliyor. Mitingte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan...
30 Temmuz 2017 Pazar 16:52
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