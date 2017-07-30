Özgür ALTUNCU-Yaşar KAÇMAZ/-SAADET Partisi'nin düzenlediği 'Büyük Kudüs Mitingine' CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Mahmut Tanal da katılıyor. Saadet Partisi öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen 'Büyük Kudüs Mitingi' Yenikapı'da gerçekleştiriliyor. Saat 17:00'de başlayan miting devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Yenikapı'daki Kudüs mitingine CHP'den destek
Özgür ALTUNCU-Yaşar KAÇMAZ/-SAADET Partisi'nin düzenlediği 'Büyük Kudüs Mitingine' CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Mahmut Tanal da katılıyor. Saadet Partisi öncülüğünde çok...
30 Temmuz 2017 Pazar 20:36
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