(Görüntülü Haber)(YENİDEN)CHP'li Özkoç: İçişleri Bakanı kendini kurtarmak için başkanlarımızın üzerine gidiyor

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, partili belediye başkanlarının görevden alınmalarına tepki göstererek, "Bakan olmak için şimdi nasıl döneceğini bilmeyen ancak, dönmeyi çok iyi beceren o İçişleri Bakanı kendisini kurtarmak için bizim onurlu, Türkiye için mücadele eden belediye başkanlarımızın üzerine gidiyor" dedi. Edirne'de CHP'nin İl Kongresi'ne katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarına değinerek, hükümete tepki gösterdi. Belediye başkanlarının görevden alındığını belirten Özkoç, şöyle dedi: "Yıllardan beri denetliyorlar. Bu ülkede yasalar var, mahkemeler var ama mahkemeleri yaptıkları incelemelerden sonra onlar diyorlar ki; 'Burada herhangi bir suç unsuru yoktur.' İçişleri müfettişleri denetliyor, 'Suç unsuru yoktur', diyorlar. Ama mafya ağzıyla konuşan bir İçişleri Bakanı, hani 'Ben size emir veriyorum, gerekirse kolunu kırın sonra benim üzerime atın' diyen İçişleri Bakanı. Hani bir parti lideriyken Tayyip Erdoğan'a söylemediğini bırakmayan. Fethullah Gülen'e 'Sen bizim önderimizsin', savcı Zekeriya Öz'ün arkasında duran, ama ondan sonra bir bakan olmak için şimdi nasıl döneceğini bilmeyen ama dönmeyi çok iyi beceren o İçişleri Bakanı kendisini kurtarmak için bizim onurlu, Türkiye için mücadele eden belediye başkanlarımızın üzerine gidiyor. Ama şunu herkes iyi bilsin, bir; millet arkamızda, iki; CHP dimdik ayakta, üç; Allah masumun yanında, zalimin yanında asla olmayacaktır." CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, Ak Parti'nin CHP'lilerin başını öne eğdirmek istediğini ifade ederek, şöyle dedi: "Korkmamızı,yılmamızı, bizim başımızı önümüze eğmemizi istiyorlar. Bunu en çok isteyenlerden bir tanesi AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'dır. Konuşmama başlamadan önce gözlerinizin içine bakarak söylüyorum; Senden ve kurmak istediğin düzenden CHP'nin tek bir ferdi bile korkmayacaktır, yılmayacaktır. Mücadeleye devam edecektir. Siz Enis Berberoğlu'nu cezaevine atarak, Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı'nı bir PKK militanın sözleriyle zindanlara atarak, Türk subay ve generallerinin mahkumiyetini sağlayarak, Fethullah terör örgünün arkasında dimdik durdunuz. Ve o gün atadığınız subaylar darbe kalkışması yaparak 250 şehit vermemize neden oldu. Bir tek suçlusu vardır; AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bunları söylemeyecek miyiz? Siz oradan 'Ey' diye korkutmaya çalışırken, damadınız, kardeşiniz, sizin özel kaleminiz, sülaleniz şirketler kuracak. Benim esnafım, vatandaşım, işçim, çiftçim alın teriyle kazandığı hatta kazanamadığı paraların vergisini çatır çatır Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yatıracak. Ama senin çocukların, kardeşin, damadın, kayınbiraderin hepsi şirketler kuracaklar. Ve onlar vergilerini kaçırmak için Man Adası'nda 1 sterlinlik şirketi aracı kılıp Türkiye'den vergi kaçıracaklar. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, susacak mı sanıyorsun? Sen ne sanıyorsun." CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un yanı sıra Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu, CHP PM üyesi Tuğba Ütebay, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da katıldığı kongrede il başkanlığına mevcut il başkanı Fevzi Pekcan ile Bülent Varel aday oldu.