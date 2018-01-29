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(Görüntülü Haber) Yeniden askerlik için dilekçe verdiler

Deniz BAŞLI  ARDAHAN () Ardahan'da vatandaşlar  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik  düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak adına gönüllü olarak yeniden askerlik yapmak için...


Deniz BAŞLI  ARDAHAN () Ardahan'da vatandaşlar  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik  düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak adına gönüllü olarak yeniden askerlik yapmak için dilekçe verdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na Ardahanlı vatandaşlardan destek geldi. Askerlik şubesinin önünde toplanan bir grup vatandaş, yeniden askerlik için dilekçe verdiler. Ellerinde Türk Bayrakları ile gelen vatandaşlardan Salih Topçu, Mehmetçik'in ebetteki bize ihtiyacı yok. Onların yanında bu milletin var olduğunu söylemek istiyoruz. TSK'nın Afrin bölgesinde yapmış olduğu operasyona  gönüllü olarak katılmak istediğimizi arz ettik . Ne zaman nerde, havada, karada nerede görev yapmak gerekiyorsa orada olmak istiyoruz dedi.

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