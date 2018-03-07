(Görüntülü Haber)(yeniden) ANTALYA YOLLARINDA 'SİVİL SEÇİCİ GÖZ' UYGULAMASI

Haber-Kamera Alparslan ÇINARANTALYA, () ANTALYA'da kent merkezine giriş güzergahındaki 5 noktada yaya gibi görünen sivil polis memurlarıyla 'sivil seçici göz' uygulaması yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere çevirme noktalarında ceza yazıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 5 farklı noktasında kazaların yoğunlukla yaşandığı kavşaklarda denetim gerçekleştirdi. Serik, Kemer, Korkuteli, Burdur ve Isparta yolları üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, kavşak ve yol üzerindeki ışıklı sistemlerde sivil polis memurları görev alarak denetim yaptı. Korkuteli-Antalya karayolu Nebiler kavşağındaki ışık sisteminde sivil kadın polis yol kenarında bekleyerek, sürücülerin hatalarını gözle taradı. Işık ihlali yapan, cep telefonu ile konuşan, emniyet kemeri takmayan, fazla yolcu taşıyan, hız kurallarına uymayan araçların plakalarını alan polis memuru, 2 kilometre uzaklıkta çevirme yapan ekiplere bildirdi. Eksik evrak ve kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. SÜRÜCÜLER DENETİMDEN MEMNUN Ölümlü ve yaralamalı kazalarda sıklıkla anılan kamyon ve TIR sürücüleri de denetlendi. Çevirme noktasında durdurulan kamyon ve TIR sürücülerinin kurallara uygun hareket ettiği ve eksiklerinin olmadığı dikkati çekti. Emniyet kemerleri takılı, takografları ve maksimum yük kapasitesini geçmedikleri görülen kamyon ve TIR sürücüleri, denetimlerin sıklaşmasından memnun olduklarını dile getirdi. Otomobiliyle Döşemealtı ilçesinden kent merkezine seyreden Ayvaz İpek, sık sık trafik ve asayiş uygulaması yapılmasından memnun olduklarını söyledi. Tahtalıbeli'nden kent merkezindeki bir beton tesisine kamyonuyla yük taşıyan Tezcan Durmaz adlı sürücü ise Bu uygulama çok güzel. Ekipler özellikle yükümüzü ve miktarını kontrol ediyor. Fazla yük olduğu zaman bizim için de sıkıntı oluyor. Denetimler sıkı olduğu için herkes uymak zorunda kalıyor dedi. Bir başka kamyon sürücüsü Mehmet Bağhan da aracı kullanırken fazla yük almamaya ve sürat yapmamaya özen gösterdiğini belirterek, ?Kendim hız yapmadığım gibi arkamdan hızla gelen sürücülere de elimi camdan dışarı çıkarıp 'Yavaş gidin' uyarısında bulunuyorum dedi.