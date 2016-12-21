(Görüntülü Haber) Yenice'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'ndeki yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bugün ara verildi. Yenice'de yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın sürdüğü ilçede, taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar tatil edildi. Öğrenciler, öğleden sonra evlerine geri gönderildi. Kar yağışının devam ettiği ilçede, merkezde bulunan öğrenciler için ise eğitimlerini sürdürdü.