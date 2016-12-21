(Görüntülü Haber) Yenice'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'ndeki yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bugün ara verildi. Yenice'de yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın...
21 Aralık 2016 Çarşamba 18:56
ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'ndeki yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bugün ara verildi. Yenice'de yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın sürdüğü ilçede, taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar tatil edildi. Öğrenciler, öğleden sonra evlerine geri gönderildi. Kar yağışının devam ettiği ilçede, merkezde bulunan öğrenciler için ise eğitimlerini sürdürdü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.