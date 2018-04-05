Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() YENİBOSNA ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu. İstanbul'da sabah erken saatlerde Yenibosna ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu. Zincirlikuyu istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle metrobüsler peş peşe beklemek zorunda kaldı.
(Görüntülü Haber) Yenibosna'da metrobüs kuyruğu
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() YENİBOSNA ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu. İstanbul'da sabah erken saatlerde Yenibosna ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu. Zincirlikuyu istikametinde...
05 Nisan 2018 Perşembe 09:57
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