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(Görüntülü Haber) Yeni yılın ilk bebeği "Esila bebek" oldu

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() 2018 yılının ilk bebeği Esila bebek oldu. Yeni yılın ilk dakikalarında ilk doğum haberi İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araşturma Hastanesi'nden geldi. Baba Kamuran...

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() 2018 yılının ilk bebeği Esila bebek oldu. Yeni yılın ilk dakikalarında ilk doğum haberi İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araşturma Hastanesi'nden geldi. Baba Kamuran Düner ve anne Yonca Düner'in ilk bebekleri "Elisa" iki kilogram 970 gram ve 49 cm boyunda sağlıklı olarak dünyaya geldi. Aileyi ilk tebrik eden İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin oldu. Şeyma Şahin de Elisa bebeğe altın taktı.

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