(Görüntülü Haber) Yeni yıla yeraltındaki eğlence mekanlarında girdiler
KAPADOKYA Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistler, yeni yıla yeraltı eğlence merkezlerinde girdi. Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak...
01 Ocak 2017 Pazar 07:20
KAPADOKYA Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistler, yeni yıla yeraltı eğlence merkezlerinde girdi. Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Kar altında mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek eşliğinde eğlendi. Saatler gece yarısını bulduğunda şampanyalar patlatıldı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Alay Komutanı Yusuf Ziyaddin, İl Emniyet müdürü Mehmet Artunay ile birlikte Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Asker ve polisi de ziyarek eden Vali Aktaş, tatlı ikramında bulundu.
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