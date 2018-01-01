İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL,() 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla girenler, renkli görüntüler oluşturdu. 2017'nin son dakikalarında araçlarını köprü üzerinde durduranlar yeni yıla Avrupa ile Asya'nın ortasında girdi. Köprüde görevli trafik polisleri de vatandaşları uyardı. Emniyet güçlerinin uyarıları üzerine kutlamaları kısa süren sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Yeni yıla köprü üzerinde girdiler
İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL,() 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla girenler, renkli görüntüler oluşturdu. 2017'nin son dakikalarında araçlarını köprü üzerinde durduranlar yeni yıla Avrupa ile Asya'nın ortasında girdi....
01 Ocak 2018 Pazartesi 09:14
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