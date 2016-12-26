(Görüntülü Haber) Yeni yıl kutlamalarının iptal edildiği Avcılar ışıl ışıl

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () - ŞEHİT düşen güvenlik görevlileri nedeniyle yılbaşı için müzik başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin iptal edildiği Avcılar, ışıl ışıl hale getirildi. Aralık ayı başından itibaren ilçedeki 10 mahallede sürdürülen aydınlatma ve ışıklandırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, binlerce led ampul yerleştirildi. Avcılar Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla özellikle trafiğe kapalı Marmara Caddesi ışıl ışıl hale getirildi. ‘Turizmin başkenti’ konumundaki birçok kentte turizmciler ışıklandırma yapılmamasına tepki gösterirken, uzmanlar, yeni yılın yeni umutlar taşıdığını aydınlatma ve ışıklandırmanın insanların yaşam motivasyonunu yükselttiği hazırlatıldı. Özellikle akşam saatlerinde soğuk havaya rağmen aydınlatılan caddede yürüyüş yapanlar bol bol selfie çekerken, bu ortamı fırsat bilen led ışıklı bir tablo satıcısı da meydanda dizdiği ışıklandırılmış tabloları satmaya çalıştı. Avcılar'da cumartesi günü düzenlenen teröre tepki yürüyüş ve miting ardından Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, yılbaşı gecesi için yapmayı düşündükleri konser ve eğlenceye yönelik etkinlikleri iptal ettiklerini açıklamıştı.