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(Görüntülü Haber) 'Yemeğe çıkalım' dedi, meydanda evlenme teklifinde bulundu

ÇANKIRI'da çalışan Burak Demirel, Kırıkkale'de oturan kız arkadaşı Eda Şimşek'i 'Yemeğe çıkalım' diyerek evinden aldı, arkadaşları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan programda evlenme teklifinde bulundu. Çankırı'da...

ÇANKIRI'da çalışan Burak Demirel, Kırıkkale'de oturan kız arkadaşı Eda Şimşek'i 'Yemeğe çıkalım' diyerek evinden aldı, arkadaşları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan programda evlenme teklifinde bulundu. Çankırı'da bir lastik fabrikasında çalışan Burak Demirel (23), markette kasiyerlik yapan Eda Şimşek'e (20) Kırıkkale'nin Cumhuriyet meydanında havai fişek gösterisi eşliğinde yere çömelip, "Benimle evlenir misin?' diye sordu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Eda Şimşek ise bu teklifi kabul ederken büyük alkış aldı. Genç aşıklar birbirlerine sarılarak büyük mutluluk yaşadılar. Hayatının en mutlu anını yaşadığını belirten Burak Demirel, "Herkese tavsiyem, sevgililerine böyle bir şey yapsınlar. Eda'yı çok seviyorum" dedi. Eda ise heyecanlı konuşmasında, "Burak; iyi ki varsın diyorum. Teklifini memnuniyetle kabul ettim. Bu benim için sürpriz oldu. Yemeğe gidiyoruz diyerek evden çıkardı, dönerek buraya getirdi" dedi. Düğünün ise Eylül ayında yapılacağı belirtildi. Eda'nın annesi Leyla Şimşek de "Çok güzel bir duygu, mutluyum" derken, Burak'ın ablası Fatma Ölmez ise "Gençler birbirlerini çok seviyordu. Darısı bütün bekarların başına" dedi.

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