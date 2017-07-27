(Görüntülü Haber) Yelkenli tekne ile umuda yolculuk sahil güvenliğe takıldı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), ()- MUĞLA'nın Milas ilçesinden, yasa dışı yollardan yelkenli tekneyle Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 41 Suriyeli kaçak ile organizatör oldukları ileri sürülen 2 Rus, sahil güvenlik tarafından yakalandı.



Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güevinlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.30 sıralarında Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarındaki 16 metre uzunluğundaki, yelkenli polyester tekneyi, şüphe üzerine durdurdu. Teknede yapılan aramada, 7'si kadın, 18'i çocuk toplam 41 Suriyeli kaçak ile organizatör oldukları ileri sürülen Rus uyruklu 2 kişi yakalandı. Kaçakların yakalanma anı sahil güvenlik tarafından görüntülendi.



Milas'a bağlı Kazıklı Mahallesi'nden bindikleri tekne ile Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalıştıkları öğrenilen kaçakların organizatörlere kişi başı 2 bin dolar ödedikleri belirlendi. Yakalanan kaçaklar ve 2 Rus organizatör, karaya çıkartılıp, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.