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(Görüntülü Haber) YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen  "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı.   Haber-Kamera: Özgür EREN...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen  "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı.

 

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL ()

İstanbul  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  koordinesinde saat 20.00'da gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

39 ilçede  200 noktada 3  Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak  arama yapıldı.

Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan destek verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın da kontrol noktalarını denetlediği öğrenildi.

Denetim noktalarından biriside Şişli  Nişantaşı Kadırgalar Caddesiydi.  Polisler caddeyi tek şeride düşürerek  çevre güvenliği aldı. Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı. Kişiler de üst araması ve  GBT kontrolünden geçirildi. Narkotik köpeği 'Fırtına'da durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aramasında bulundu. 

 

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