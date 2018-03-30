(Görüntülü Haber) YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı.







Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL ()



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 20.00'da gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.



39 ilçede 200 noktada 3 Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak arama yapıldı.



Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan destek verdi.



İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın da kontrol noktalarını denetlediği öğrenildi.



Denetim noktalarından biriside Şişli Nişantaşı Kadırgalar Caddesiydi. Polisler caddeyi tek şeride düşürerek çevre güvenliği aldı. Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı. Kişiler de üst araması ve GBT kontrolünden geçirildi. Narkotik köpeği 'Fırtına'da durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aramasında bulundu.



