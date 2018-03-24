(Görüntülü Haber) Yazıcıoğlu ile helikopter kazasında ölenler, mezarları başında anıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden 4 kişi, Sivas'taki mezarlarının başında anıldı.



BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Kahramanmaraş yakınlarında düşen helikopterde yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ölümlerinin 9'uncu yıl dönümlerinde, Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan mezarları başında anıldı. Kazada ölenlerin yakınları tarafından düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma törenine BBP İl Başkanı Uğur Bulut'un yanı sıra helikopter gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ile kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.



'HELİKOPTER KAZASINDAN BİR SUİKAST, BİR DARBE ÇIKTI'



Anma töreni sonrasında açıklamalarda bulunan BBP İl Başkanı Uğur Bulut, helikopter kazasından bir suikast ve bir de darbe çıktığını belirterek, şunları söyledi:



"Bizler BBP'liler ve Alperenler olarak 9 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu suikastından dolayı ana davanın açılması ve bu suikastı gerçekleştirenlerin Türk Ceza Kanunu'na göre mahkemeler önünde hesap vermesi ve cezalarını çekmesini isteriz. Tam 3 bin 581 gün oluyor. Alperenler o Muhsini duruşla birlikte bir hukuk mücadelesi yapıyoruz. Meydanlarda 'Muhsin Yazıcıoğlu kardeşim', 'Muhsin Yazıcıoğlu sırdaşım, o benim için en büyük devlet adamıydı' diyen, rol model gösterip tribünlere oynayan insanlar maalesef geldiğimiz 3 bin 581'inci gününde hukukun, adaletin gereğini yapmamışlardır. Muhsin Yazıcıoğlu suikastından girerek Türkiye'de adaleti, demokrasiyi, hukuku tesis edebilirsiniz. Onun için Muhsin Yazıcıoğlu'nun hukukunu aydınlatacaksınız, ondan sonra da darbeleri aydınlatacaksınız. Dönem oldu siyasetçiler bize 'Kazadan kaza çıkarmayın' dediler ama 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra gördük ki kazadan bir suikast bir de darbe çıktı. Dolayısıyla adres bellidir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve yol arkadaşlarımızın katilleri, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı Marmaris'te öldürmeye kalkmışlardır. Günümüzde iktidar edenler, şapkasını önüne koydukları zaman üçüncü yargı paketinin ne denli yanlış olduğunun hesabını vermelidir."



Merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de adalet beklediklerini ifade ederek "25 Mart 2009 tarihinde malum helikopter suikastının 9'uncu yılındayız. Hepimizin için buruk, yine o kötü bir haftayı her saatiyle, her saniyesiyle yaşıyoruz. Dava sürecinde ana dosyamız kapandı. 7 ayrı kurumda halen soruşturmalar sürüyor. Umarım devletin dini adalettir. Devlet inşallah o adaleti bize teslim edecek" dedi.



