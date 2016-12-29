Haber - Kamera Hayati KILIÇ İSTANBUL Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ile dilbilimci-yazar Necmiye Alpay'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanması yapıldı. Mahkeme, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesini kararlaştırdı. Karar, mahkemeyi izlemeyen gelenler arasında sevinçle karşılandı.
(Görüntülü Haber) Yazarların tahliye kararı sevinçle karşılandı
Haber - Kamera Hayati KILIÇ İSTANBUL Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ile dilbilimci-yazar Necmiye Alpay'ın aralarında...
29 Aralık 2016 Perşembe 17:31
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