Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,() Kayseri'de yaz sezonu öncesi Evlilik Festivali düzenlendi. 10 firmanın katıldığı festivalde pahalı mücevherler ve düğün konseptleri dikkat çekti. Radisson Blu Otelin ev sahipliğinde Kayseri'de ' Evlilik Festivali' düzenlendi. Takım elbise, gelinlik, mobilya, düğün organizasyon, mücevher ve güzellik merkezinden oluşan 10 firmanın katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kuaförler 2018 yılına özel gelinbaşı saç tasarım konusunda hünerlerini sergiledi. Daha sonra organizasyon ekipleri tarafından bekarlığa veda ve kına gecelerine özel kına koreografisini sundu. Festivalde bindallı ve damatlık defilesi yapıldı. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin ilgi gösterdiği festivalde, çiftler düğün öncesi en yeni düğün konseptleri hakkında bilgi aldı.
(Görüntülü Haber) Yaz sezonu öncesi Kayseri'de Evlilik Festivali
Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,() Kayseri'de yaz sezonu öncesi Evlilik Festivali düzenlendi. 10 firmanın katıldığı festivalde pahalı mücevherler ve düğün konseptleri dikkat çekti. Radisson Blu Otelin ev sahipliğinde Kayseri'de ' Evlilik Festivali'...
25 Mart 2018 Pazar 17:45
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