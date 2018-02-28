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(Görüntülü Haber) Yaylada mahsur kalan 8 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz Yaylası'na su arızasını gidermek için çıkan 8 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Bitkin düşen ve üşüyen köylüler AFAD, UMKE, jandarma ve korucular tarafından 3 saat süren çalışmanın...

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz Yaylası'na su arızasını gidermek için çıkan 8 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Bitkin düşen ve üşüyen köylüler AFAD, UMKE, jandarma ve korucular tarafından 3 saat süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı. 

Olay bugün öğle saatlerinde Selim ilçesine bağlı Darboğaz Yaylası'nda meydana geldi. Su arızasını gidermek için yaylaya çıkan 8 kişi, bir süre ilerledikten sonra yoğun kar yağışı nedeniyle üşümeye başladı. Dağlık alanda bitkin düşen köylüler, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri durumu AFAD, UMKE ve jandarmaya bildirdi. AFAD, UMKE, jandarma ve korucular paletli araçlarla bölgeye gitti. Dağlık arazide bir süre yaya ilerleyen ekipler, köylüleri bitkin halde buldu. 8 kişi yaklaşık 3 saat sonra mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin sağlık durumumun diğerlerine göre daha ciddi olduğu öğrenildi. 

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