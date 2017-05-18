(Görüntülü Haber) Yaylacılar 4 ay dağlarda kalacak

VAN'da karların erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte yaylacılar yüksek rakımlı dağlara çıkmaya başladı. Hayvanlarına bol ot yedirip iyi verim almak isteyen Çataklı çiftciler, 4 ay boyunca dağlarda yaşayacak. Van ve bölgede havaların ısınmasıyla birlikte yaylacılar, köylerini boşaltıp dağlara çıkmaya başladı. Yaylada erkekler çobanlık yaparken, kadınlar ise keçi ve koyunları sağarak taze sütlerden otlu peynir yapıyor. Yaklaşık yılın 4 ayı dağlarda hayvanlarına iyi ot yedirip, iyi verim almak isteyen yaylacılar, hava sıcaklığının artmasıylada daha yükseklere çıkacak. Koyun ve keçilerin iyi gelişmesi ve yüksek süt verimi için yıllardır bu şekilde yaylalara çıktıklarını anlatan Abdurrahman Kıpçak, "Soğuk ve uzun geçen kış ayının bitmesiyle birlikte yaylalara çıktık. Yayla kültürü bize atalarımızdan yadigar bir gelenek. Biz de bunu babalarımızdan öğrendiğimiz şekilde yürütüyoruz. Yaylalara çıkmak burada yaşamak çok zor. Ama buna mecburuz yaylalar hayvanlarımızın gelişimi ve yüksek süt verimi almamız için önemli. Çünkü biz buradan elde ettiğimiz süt, peynir ve yünleri satarak önümüzdeki kışı geçireceğiz" dedi. GENÇLER YAYLAYA ÇIKMAK İSTEMİYOR Gençlerin hayvancılığı bıraktığını ve yaylalara çıkmak istemediğini de belirten Kıpçak, "Yayla hayatı ne kadar zor olsa da bir çok zevkli tarafı var. Ama gençler buralara gelmek istemiyor. Yaylalara çıkanlar genelikle orta yaşlı insanlar. Umarım bu kültür, Koçerlik devam eder. Yetkililerin yaylacılara ve bölgedeki çiftçilere destek vermesini istiyoruz" dedi.