Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak yapılan uygulamaları protesto ettiler. Ardından kamyoncular yavaş ilerleyerek trafiği aksamasına neden oldu. Trafik polisleri ise eylem yapan kamyoncuların plakalarını görüntüleyerek ceza uyguladı. Kamyon eylemi devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kamyoncu eylemi (1)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak...
04 Ocak 2017 Çarşamba 14:19
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